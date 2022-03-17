“Рисовали” паспорта: за организацию нелегальной миграции задержаны четверо жителей столицы

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам разоблачили преступную группу, члены которой подделывали документы для выезда в ЕС. Цены варьировались от 150 до 500 евро.

Представители закона провели 16 обысков в автомобилях и домах членов ОПГ. Как оказалось, один из задержанных оборудовал импровизированную лабораторию по подделке документов. Были изъяты образцы документов, печати, принтеры, мобильные телефоны и иные вещи, используемые в преступных целях, пишет jurnal.md.

Правоохранители арестовали четверых мужчин в возрасте от 33 до 45 лет, двое из которых уже привлекались к ответственности за изготовление и сбыт поддельных официальных документов.

Расследование продолжается.

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