“Рисовали” 50-долларовые банкноты: в Молдове обезвредили банду фальшивомонетчиков

0

Одного из членов банды полиция задержала накануне. Им оказался 22-летний житель Кагульского района. За 5 месяцев он вместе с сообщниками, личности которых пока не установлены, пустили в оборот через банкоматы большое количество 50-долларовых купюр.

По данным пресс-службы полиции, при обыске у подозреваемого были обнаружены 470 000 леев. Кроме того, в его автомобиле BMW были найдены фальшивые 50-долларовые банкноты, пистолет и 28 патронов без документов, а также мобильные телефоны и SIM-карты.

Примечательно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. На этот раз ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.