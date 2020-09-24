“Рисовал” номера кузовов и регистрационные знаки: задержан житель Бричан

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Сотрудники Пограничной полиции задокументировали гражданина Молдовы, который занимался фальсификацией регистрационных и опознавательных элементов транспортных средств. Во время обыска в доме подозреваемого нашли и изъяли 26 иностранных номерных знаков.

Пограничная полиция провела расследование по делу о незаконном ввозе транспортных средств на территорию РМ. В его рамках был инициирован обыск в доме 33-летнего жителя Бричанского района. Во дворе он организовал автосервис, на деятельность которого у мужчины, конечно, не было лицензии. Кроме починки транспортных средств, “предприниматель” и его сообщники подделывали номера кузовов и регистрационные знаки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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