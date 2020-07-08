Риск затопления в Молдове: спасатели продолжают укреплять дамбы (ФОТО)

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают укреплять защитные сооружения в населённых пунктах, расположенных вблизи реки Прут.

По данным ГИЧС, 7 июля работы проводились в селе Готешты Кантемирского района. Там в укреплении дамбы было вовлечено 10 единиц спецтехники. Аналогичные мероприятия состоялись в селе Гёлтосу, где спасатели и представители местных органов власти укрепили дамбу длиной 3 км. В комплексных работах было вовлечено 22 единицы спецтехники и 56 человек. Укрепленная дамба защитит от наводнения более 160 домов, а также часть железной дороги.

Кроме того, защитное сооружение длиной более 200 метров было укреплено в муниципии Унгены, а в селе Грозешть Ниспоренского района спасатели выкачали воду из огорода, чтобы предотвратить затопление находящегося вблизи домохозяйства.

Работы по укреплению дамб продолжаются. Сотрудники ГИЧС следят за ситуацией в связи с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр.

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