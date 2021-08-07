Риск затопления в Комрате: уровень воды в озере растёт из-за дождей

0

Сотрудники Генерального инспектора по чрезвычайным ситуациям следят за ситуацией в связи с ростом уровня воды в озере, расположенном вблизи Комрата.

По данным пресс-службы ГИЧС, в результате дождей уровень воды в озере вырос на 1 метр. Сегодня утром на место прибыли спасатели, которые оценили состояние защитной дамбы. Специалисты следят за ситуацией и постоянно измеряют уровень воды в озере.

На месте работают 20 сотрудников ГИЧС. С помощью спецтехники они укрепляют защитную дамбу, чтобы предотвратить возможное затопление. Кроме того, спасатели контролируют ситуацию и следят за уровнем воды в озере в селе Дезгинжа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.