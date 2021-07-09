Риск затопления: спасатели откачали воду из водохранилища в Штефан-Водском районе

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям откачали воду из водохранилища в селе Чобурчи. Вода могла затопить более 1 000 га сельскохозяйственных культур.

По данным ГИЧС, вода в бассейне насосной станции, близкой к сельхозкультурам, превысила уровень и прошла по дренажным каналам, затопив поверхность. Чтобы предотвратить крупный ущерб, спасатели откачали часть воды из водохранилища и провели дренажные работы, пишет moldpres.md.

Спасателям пришлось откачать более 317 тысяч кубометров, чтобы снизить уровень воды. К работам по устранению последствий было привлечено более 20 сотрудников ведомства.

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