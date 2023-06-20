Риск затопления на севере страны: в реке Прут растёт уровень воды

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Государственная гидрометеорологическая служба сообщила о возможных затоплениях, связанных с подъёмом уровня воды в реке Прут.



– В связи с сильными осадками в верховьях реки Прут (Украина) в период с 19 по 22 июня на участке с. Крива – г. Костешть уровень воды повысится до 1,6-2,7 м, – сообщили в Гидрометеослужбе.

По данным гидрологов, река может выйти из берегов. Есть риск затопления сельхозугодий в Бричанском и Единецком районах.

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