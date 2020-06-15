Риск затопления на севере страны: объявлен “жёлтый код”

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “желтый код” возможных затоплений для северных районов страны. Предупреждение будет действовать до 19 июня.

По данным синоптиков, в связи с продолжающимися сильными дождями в верховьях реки Прут (Украина) формируется дождевой паводок. На участке между селом Крива и городом Костешты продолжится подъем уровня воды и составит 2.0-3.0 м.

Кроме того, есть вероятность выхода воды на пойму в Бричанском и Единецком районах.

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