Риск затопления на севере страны: как обстоит ситуация к этому часу

0

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) продолжает контролировать ситуацию на севере страны, где из-за роста уровня воды в реках Прут и Днестр под угрозой затопления находится ряд населённых пунктов.

Согласно последним данным, в ближайшие часы уровень воды в реке Прут в секторе Крива-Костешты упадёт на 0.2-0.4 м. А в секторе Леушаны-Брынза высокий уровень воды сохранится, там возможен выход воды из поймы. В реке Днестр между селом Наславча и городом Дубоссары уровень воды, возможно, упадёт на 0.2-0.4 м, однако угроза затопления при этом сохранится. Уровень воды может повыситься на 0.1 -0.3 м. в секторе Бендеры-Талмаза.

В связи с этим сотрудники ГИЧС продолжают предпринимать необходимые меры для предотвращения наводнений. Так, на данный момент в селе Рэскэець Штефан-Водского района они укрепляют дамбу длиной 50 метров, чтобы защитить от затопления сельскохозяйственные угодья на берегу Днестра.

Напомним, что на протяжении последних дней спасатели, представители местных органов власти, а также граждане укрепляли защитные сооружения в районах Сороки, Штефан-Водэ, Каушаны, Резина, Новые Анены, а также в городе Вадул-луй-Водэ муниципия Кишинёв.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.