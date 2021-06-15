РФПИ: “Спутник V” более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины

РФПИ: “Спутник V” более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины

Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” более эффективна против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины, передаёт tass.ru.

Вакцина “Спутник V” более эффективна против “Дельта”-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале, – говорится в сообщении.

Ранее в Молдову поступили 142 тысячи доз российской вакцины. В ближайшее время ожидается прибытие ещё 40 тысяч.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md