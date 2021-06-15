РФПИ: “Спутник V” более эффективен против индийского штамма, чем другие вакцины

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Российская вакцина от коронавируса “Спутник V” более эффективна против индийского штамма, чем любая другая вакцина, результаты исследований которых были представлены для публикации.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины, передаёт tass.ru.

Вакцина “Спутник V” более эффективна против “Дельта”-варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследования эффективности которой опубликованы на данный момент, следует из исследования Центра Гамалеи, представленного для публикации в международном рецензируемом журнале, – говорится в сообщении.

Ранее в Молдову поступили 142 тысячи доз российской вакцины. В ближайшее время ожидается прибытие ещё 40 тысяч.

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