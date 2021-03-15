РФПИ сообщил о соглашениях с компаниями ЕС о производстве «Спутника V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, его слова РБК передала пресс-служба фонда.

– РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V». В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС, — отметил он.

По словам Дмитриева, это позволит после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) начать поставки вакцины на европейский рынок. Гендиректор отметил, что пока ЕМА рассматривает поданную российской стороной заявку на регистрацию вакцины.

– Также РФПИ с партнерами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют Спутник V, — добавил он.

Ранее источники Reuters сообщили, что внутри Евросоюза ведутся разговоры насчет возможных поставок российской вакцины. Собеседник агентства отметил, что Брюссель рассматривает возможность начала переговоров с РФПИ. Он добавил, что производство вакцины может начаться в Италии и ФРГ.

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