РФПИ сообщил о положительном отзыве ЕМА по результатам клинических испытаний “Спутника V”

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв по результатам клинических испытаний российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

– Все данные о клинических испытаниях “Спутника V” были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв, – отмечается в сообщении.

Информация о переносе ЕС одобрения российской вакцины не соответствует действительности, также подчеркнули в РФПИ.

– Сроки получения “Спутником V” регистрации EMA стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации. Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации, – сказали в фонде.

Там добавили, что РФПИ и Центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу, пишет ТАСС.

– Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет. Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда “Спутника V” рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев, – пояснили в РФПИ.

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