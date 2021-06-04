РФПИ не получал критических замечаний ЕМА в рамках процедуры регистрации “Спутника V” в ЕС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пока не получал критических замечаний Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в рамках процедуры регистрации вакцины “Спутник V” в ЕС. Об этом журналистам заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

– Время регистрации вакцины “Спутник V” в ЕС зависит от ЕМА. Мы пока не получили критических замечаний – ни по части клинических исследований, не получили критических замечаний в производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован, – сказал он, пишет ТАСС.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины “Спутник V” на территории Европейского союза в январе, после завершения научных консультаций с ЕМА.

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