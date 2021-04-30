РФПИ надеется на завершение процедуры сертификации “Спутника V” в ЕС в июне

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Такое мнение выразила директор направления здравоохранения РФПИ Нина Канделаки, принявшая участие в вебинаре в Брюсселе.



Европейское агентство лекарственных препаратов проводит сейчас процедуру последовательной экспертизы (rolling review), специально созданную для регистрации вакцин. “Спутник V” проходит этот процесс в настоящий момент. Это новая процедура, поэтому сложно предсказать, когда она будет завершена в отношении “Спутника V”. Мы ожидаем, что это произойдёт в начале лета, возможно, до конца июня, однако это зависит от многих обстоятельств, – отметила она.

Канделаки подчеркнула, пишет tass.ru, что наиболее сложным в процессе регистрации российской вакцины в ЕС для РФПИ стали технические аспекты этого процесса, согласование российских и европейских регуляторных норм.

В своём выступлении она также напомнила об эффективности и безопасности российской вакцины, которая зарегистрирована уже в 60 странах мира.

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