РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Корее

РФПИ договорился о производстве вакцины «Спутник V» в Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha и компания ISU ABXIS подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в стране. 

В РФПИ ожидают, что производство вакцины начнется на предприятии ISU ABXIS в Йонъине в конце апреля. Для производства «Спутника V» в Корее компания GL Rapha в феврале 2021 года организовала консорциум из восьми ведущих фармацевтических компаний. По словам главы по развитию бизнеса ISU ABXIS Сухён Чжона, такое трехстороннее соглашение для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в состав консорциума, заключается впервые, передаёт rbc.ru.

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