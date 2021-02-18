РФ призывает Молдову отказаться от излишней политизации работы российского посла

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Кишинёв не должен слишком сильно политизировать деятельность российского посольства в Молдове. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя критику молдавского дипведомства в адрес посла РФ Олега Васнецова из-за его участия по видеосвязи в заседании коллегии МИД непризнанного Приднестровья, пишет ТАСС.

– Подобная работа, включающая поездки по субъектам РФ, ведется посольством Молдовы в Москве, и никакой аллергии у российской стороны это не вызывает, тем более когда речь идет о видеоконференциях. Мы рассчитываем, что наши молдавские партнеры будут воздерживаться от политизации деятельности посольства России в Кишинёве таким образом, – сказала она.

Реакция молдавских властей, продолжила Захарова, вызывает недоумение в России.

– В Кишинёве прекрасно знают, что Россия не ставит под сомнение территориальную целостность Республики Молдова, является гарантом, посредником приднестровского урегулирования и выступает за поступательное развитие российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в двустороннем Договоре о дружбе и сотрудничестве от 2001 года. Действия посла России в Молдове полностью соответствуют этим принципам, – подчеркнула дипломат.

Как заявила официальный представитель МИД, в Кишинёве должны осознавать, что без поддержания контактов со сторонами конфликта невозможно выполнять посреднические функции в приднестровском урегулировании.

– Кроме того, в круг обязанностей любого посла входит развитие связей с регионами страны пребывания в рамках дипломатической практики, что и было сделано, и поддержание контактов с находящейся там диаспорой его собственной страны, – отметила она.

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