Результаты телефонного опроса: Игорь Додон на первом месте с 40,3%

0

Компания “Intellect group” и ассоциация “SPERO” представили итоги проведённого ими сегодня телефонного опроса.

Согласно результатам, 40,3% граждан проголосовали сегодня за Игоря Додона. Это первое место. На втором Майя Санду с 30,4%. Следом: Ренато Усатый (12,4%), Виолетта Иванова (7,8%), Андрей Нэстасе (6,4%), Октавиан Цыку (1,4%), Тудор Делиу и Дорин Киртоакэ (по 0,7%).

72,2% заявили, что не верят в то, что результаты сегодняшних выборов могут быть сфальсифицированы. В то же время 47% граждан высказались за расширение полномочий главы государства.

В рамках исследования по телефону были опрошены 3600 человек. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.