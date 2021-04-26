Результаты проверок: около 30 водителей остались без номеров из-за нарушений

Результаты проверок: около 30 водителей остались без номеров из-за нарушений

С 19 по 26 апреля сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта провели проверки на дорогах страны.

В результате на контрольно-пропускных пунктах в Джурджулештах, Кагуле, Леушенах, Скулянах, Костештах и Криве было выписано 127 протоколов о нарушениях и наложены штрафы на общую сумму 14 950 леев. Кроме того, 29 водителей остались без регистрационных номеров.

Национальное агентство автомобильного транспорта продолжает контролировать процесс перевозки людей и грузов.

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