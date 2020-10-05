Результаты проверок ANTA: 15 агентов оштрафованы за оказание услуг без документов (ФОТО)

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Несколько экономических агентов, предоставляющих услуги автосервиса, были оштрафованы в ходе проверок, проведённых с 8 по 30 сентября сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) совместно с представителями Государственной налоговой службы.

Многие предприниматели не имели необходимых для данного вида деятельности документов. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч леев.

Аналогичные проверки будут проводиться и далее.

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