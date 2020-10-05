Результаты проверок ANTA: 15 агентов оштрафованы за оказание услуг без документов (ФОТО)

Результаты проверок ANTA: 15 агентов оштрафованы за оказание услуг без документов (ФОТО)

Несколько экономических агентов, предоставляющих услуги автосервиса, были оштрафованы в ходе проверок, проведённых с 8 по 30 сентября сотрудниками Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) совместно с представителями Государственной налоговой службы. 

Многие предприниматели не имели необходимых для данного вида деятельности документов. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч леев.

Аналогичные проверки будут проводиться и далее.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md