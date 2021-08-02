Результаты проверок: 28 водителей остались без номеров, а три перевозчика оштрафованы

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Национальное агентство автомобильного транспорта с 19 по 30 июля провело проверки на дорогах страны, направленные на выявление нарушений при перевозке людей и грузов, а также соблюдение водителями грузовых автомобилей правил передвижения в дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов.



По данным пресс-службы ведомства, проверки проводились в Кишинёве, Хынчештах, Бельцах, Кагуле, Комрате, Страшенах, Штефан-Водэ, Оргееве, Флорештах, Бессарабке, Каушанах, Новых Аненах, Яловенах, Чимишлии, Единцах, Криулянах, Дондюшанах, а также на трассах, ведущих к КПП “Леушень”, “Скулень”, “Тудора”, “Костешть”, “Крива”, “Отачь”, “Кагул” и “Джурджулешть”.

В результате было составлено 134 протокола о нарушениях и наложены штрафы в размере 476 250 леев. Кроме того, 28 водителей были лишены регистрационных номеров, а 3 перевозчика были оштрафованы на 31 450 леев каждый.

Стоит отметить, что с начала года было составлено 2950 протоколов о нарушениях, допущенных в процессе перевозки людей и грузов, а у 656 водителей были изъяты регистрационные номера.

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