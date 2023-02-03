Результаты проведённых в Кишинёве и Бельцах маммографий будут вноситься в цифровую систему

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Исследования, проведённые на маммографах с томосинтезом в Кишинёвском онкологическом институте и Бельцкой клинической больнице, смогут быть переданы удалённо, а диагноз сможет быть поставлен двумя специалистами, как предусматривают международные протоколы. Это произойдёт благодаря цифровой системе, в которую будет вноситься информация о пациентках, прошедших обследование.

– Соединение маммографов из Кишинёвского онкологического института и Бельцкой клинической больницы является чрезвычайно важным шагом. Главными задачами являются раннее выявление рака молочной железы и правильная постановка диагноза и назначенного лечения, – сказал директор Онкологического института Руслан Балтага.

По его словам, данная система будет способствовать децентрализации определённых процессов и облегчит доступ к качественным медицинским услугам, передаёт ipn.md.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Ион Присэкару заявил, что население должно осознавать необходимость здорового образа жизни, чтобы избежать риски возникновения рака, а также просвещения по вопросам профилактики этого заболевания путём проведения плановых проверок.

– К сожалению, рак является одной из основных причин смертности, занимая второе место. Чтобы снизить эти риски, очень важно вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек. В то же время не менее важны регулярные медицинские осмотры, которые могут предотвратить негативные последствия, – отметил Ион Присэкару.

Во всём мире наблюдается рост заболеваемости раком молочной железы. В последние годы в Республике Молдова выросло число случаев рака молочной железы, выявленного на ранних стадиях.

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