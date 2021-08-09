Результаты Олимпийских игр в Токио: как выступила сборная Молдовы

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Лучший результат показал молдавский канонист Сергей Тарновский, который завоевал бронзовую медаль в заплыве на одну тысячу метров и поднялся на пьедестал почета на Олимпийских играх в Токио.

Республика Молдова входит в число 93 стран, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в этом году. Всего соревновались 11 090 спортсменов из 205 стран. В итоговом рейтинге по медалям первое место заняла сборная Соединенных Штатов Америки, а Молдова – 86-е место. Из 20 молдавских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх, на пьедестал почета поднялся каноист Сергей Тарновский, передаёт moldpres.md.

Национальный олимпийский и спортивный комитет представил список и результаты молдавских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Японии.

Сергей Тарновский (каноэ, одиночный разряд, 1000 м) – 3 место

Виктор Чобану (греко-римская борьба, 60 кг) – 5 место

Анастасия Никита (женская борьба, 57 кг) – 7 место

Андриан Мардаре (легкая атлетика, метание копья) – 7 место

Даниэла Кочу, Мария Олэрашу (каноэ, двойка 500 м) – 7 место

Марин Робу (штанга, 73 кг) – 8 место

Елена Кылчик (штанга, 87 кг) – 8 место

Денис Виеру (дзюдо, 66 кг) – 9 место

Виктор Стерпу (дзюдо, 73 кг) – 9 место

Татьяна Салкуцан (плавание на спине, 200 м) – 11 место

Сергей Маргиев (легкая атлетика, метание молота) – 12 место

Залина Петривская (легкая атлетика, метание молота) – 17 место

Алексей Санков (плавание, 200 м вольным стилем и баттерфляем) – 26 место

Димитриана Безеде (легкая атлетика, толкание ядра) – 29 место

Александра Эмильянова (легкая атлетика, метание диска) – 30 место

Анна Дулче (стрельба, 10 метров сжатым воздухом) – 48 место

Дан Олару (стрельба из лука) – 49 место

Александра Мырка (стрельба из лука) – 51 место

Лилия Фискович (легкая атлетика, марафон) – 54 место.

Молдавские спортсмены, вошедшие в восьмерку лучших на Олимпиаде в Токио, получат государственные награды. Решение об этом было принято на заседании правительства 16 июня. Так, за 1 место полагается награда в 3 000 000 леев, за 2 место – 2 600 000 леев, за 3 место – 2 000 000 леев, за 4 место – 600 000 леев, за 5 место – 600 000 леев, за 6 место – 400 000 леев, за 7 место – 300 000 лей, за 8 место – 200 000 леев.

Национальная лотерея, в свою очередь, объявила, что тоже наградит молдавских спортсменов. Бронзовый призер каноист Сергей Тарновский получит 250 000 леев, а участники, занявшие 4-10 места – по 50 000 леев.

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