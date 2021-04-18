Результаты “фильтров” полиции: оштрафованы более 380 водителей

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По данным пресс-службы Национального инспектората общественной безопасности, 13 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 17 апреля, на территории страны были организованы “фильтры” – полицейские штрафовали водителей, нарушающих ПДД. Всего проверку прошли более 1000 автомобилей, а за нарушения были оштрафованы 389 водителей. В общей сложности было наложено 940 штрафных пунктов.

Кроме того, из-за отсутствия техосмотра были изъяты 15 регистрационных номеров. У трёх водителей были обнаружены поддельные документы. Также полицейские остановили автомобиль, находившийся в розыске. Кроме этого, были идентифицированы 25 водителей, которые не оплатили штрафы за ранее совершённые нарушения ПДД.

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