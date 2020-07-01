Результат договоренности президента: Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров

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Российская Федерация продлила еще на полгода, до 31 декабря 2020 года, беспошлинный ввоз ряда товаров из Молдавии, в том числе фруктов, овощей и вина. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, речь идет о применении нулевых пошлин в отношении овощей, свежих фруктов и ягод, овощных консервов и вина. Отдельно в постановлении отмечено введение нулевой ввозной таможенной пошлины в отношении семян подсолнечника (на период до 31 декабря 2020 года), пишет ria.ru.

Напомним, на прошлой неделе Игорь Додон заявил по итогам своих встреч с Владимиром Путиным и Дмитрием Козаком, что Россия согласилась продлить беспошлинные поставки молдавских товаров после 30 июня текущего года. По его словам, данная мера позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, впоследствии действие данной нормы продлевалось несколько раз. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.