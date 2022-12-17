Резкое похолодание ожидается в Молдове в ближайшие дни

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В субботу, 17 декабря, жителей Молдовы ждёт дождливая, пасмурная, но тёплая погода. А в воскресенье резко похолодает.

В субботу воздух прогреется до +9 на севере, до +10 в центре и до +11 градусов на юге. Ночью столбики термометров опустятся до +1 на севере и до +3 на юге. Кроме того, в центральных и северных районах ожидаются осадки в виде дождя.

В воскресенье, 18 декабря, резко похолодает. Так, на севере днём ожидается от -2 до +1 градуса, в центре – от -1 до +2 градусов, а на юге – 0..+3 градуса. При этом на севере, вероятно, пойдёт снег. Ночью столбики термометров на севере опустятся до -5 градусов, в центре до -4, а на юге – до -3.

На следующей неделе в дневное время суток погода существенно не изменится, а в ночное мороз только укрепится. Так, в понедельник на севере ожидается до -8 градусов ночью.

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