Резиденция первого митрополита

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Об археологическом открытии в центре Кишинёва

10 ноября молдавские археологи раскопали фундамент старого дома на столичной улице архангела Михаила. Два века назад это здание было резиденцией первого молдавского митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони, в 2016 году канонизированного Молдавской православной церковью и причисленного к лику святых.

Памятный знак

К 200-летию со дня смерти первого митрополита Молдавской православной церкви Гавриила Бэнулеску-Бодони стараниями юриста и общественного деятеля Юлиана Русановского будет установлен памятный знак. Под него выделено место на газоне слева от здания театра имени Еуджена Ионеско. В советские годы на месте театра располагался популярный кинотеатр «Москова», а в начале XIX века там возвышался кафедральный собор, рядом с которым стоял дом, где жил Бэнулеску-Бодони.

– Перед установкой памятного знака нас, археологов, пригласили провести предварительные раскопки. Так полагается по закону, потому что центр Кишинёва – это историческая зона, где расположено много памятников национального значения, – рассказывает руководитель сектора археологии Национального исторического музея Ион Тентюк. – Метрах в десяти от будущего знака находится место, где стоял дом-резиденция первого молдавского митрополита. В 2010 году его мне показывал тогдашний главный архитектор Кишинёва, поэтому о месторасположении здания нам более-менее было известно. Есть и старые карты, на которых значится это строение, а наложение их на современные схемы города позволяет выяснить его точное расположение.

По словам И. Тентюка, на исследование места археологической находки их команду (руководитель группы – доцент Кишинёвского педуниверситета им. И. Крянгэ Серджиу Мустяцэ, его коллеги – И. Урсу и И. Тентюк. – Прим. автора) пригласили сразу после окончания ими раскопок в городе Сороки.

– Только мы копнули, как наткнулись на камни здания, – рассказывает Ион Тентюк. – На удивление, фундамент в этом месте хорошо сохранился. Видны основания колонн, мощные стены – не менее метра толщиной, почти целыми дошли до наших дней ступени центрального входа, крутая лестница в подвал. И много мелких артефактов: осколки посуды и оконного стекла, маленькие курительные трубки и другое. Но главное – подвал. В основании несущей стены сохранилась ведущая в него узкая вентиляционная шахта. Через неё видно, что глубина подвала достигает 4–5 метров. Проникнуть в него мы не смогли, хотя, если будет возможность, попытаемся.

Ион Тентюк рассказал, что чуть выше дома, где жил митрополит, стояла церковь Святых архангелов Михаила и Гавриила, больше 20 лет служившая кафедральным собором. Сегодня её фундамент на две трети перекрыт построенным сверху театром им. Е. Ионеско.

Только мы копнули, как наткнулись на камни здания. На удивление, фундамент в этом месте хорошо сохранился. Видны основания колонн, мощные стены – не менее метра толщиной, почти целыми дошли до наших дней ступени центрального входа, крутая лестница в подвал. И много мелких артефактов.

Исчезнувшие экспонаты

Руководитель группы археологов Серджиу Мустяцэ отметил, что историческое значение этого места трудно переоценить.

– Местная церковь Святых архангелов Михаила и Гавриила выполняла роль кафедрального собора 24 года (с 1812 по 1836 гг.). В архивных документах мы нашли упоминание, что Гавриил Бэнулеску-Бодони поселился в одном из зданий вблизи кафедрального собора. Получается, в этом самом, которое мы раскопали, – предполагает С. Мустяцэ. – Некоторые документы утверждают, что он жил в нём до своей смерти в 1821 году. Так ему было удобно – рядом с собором. Ведь новый, ныне действующий кафедральный собор Рождества Христова построили только в 1836 году. В 1941 году священник Паул Михаил стал настоятелем храма Св. архангелов Михаила и Гавриила и решил восстановить музей церкви. Он был основан в 1906 году, располагал богатейшей коллекцией, но в 1940 году новая власть его закрыла. Священник считал, что дом первого митрополита идеально подходил для музея.

Археологи, тщательно изучившие вопрос, нашли в архиве статью, в которой настоятель рассказывает о судьбе этого дома. Выяснилось, что он несколько раз перепродавался и к 1941 году пришёл в жалкое состояние. Паул Михаил нашёл средства и смог в 1942 году отремонтировать здание будущего музея. Крышу перекрыли новой черепицей, заменили стёртые ступени центрального входа, отремонтировали террасу. Здание восстанавливали к визиту в Кишинёв румынского короля Михая. 27 сентября 1942 года музей был готов, а 31 октября король со своей матерью посетили церковь Св. архангелов Михаила и Гавриила и музей. На следующий день, 1 ноября, музей открылся для посетителей.

– В архивной статье настоятель Паул Михаил даже приводит список церковных предметов, которые он нашёл, – рассказывает С. Мустяцэ. – Музей действовал до лета 1944 года. Часть коллекции перед наступлением Красной Армии Паул Михаил вывез в Румынию. Судьба их не известна. Но жива дочь настоятеля, хоть она и довольно преклонного возраста. С ней уже общался юрист и общественный деятель Юлиан Русановский. Мы тоже постараемся установить с ней связь, чтобы узнать, не сохранились ли у неё какие-то предметы, документы или фотографии тех лет.

Музей под открытым небом

Это очень важно, так как у археологов есть планы по дальнейшему использованию найденного объекта. До сих пор была раскопана только часть газона, примерно половина по его ширине. Весной археологи планируют докопать до бордюра со стороны театра. Если столичная мэрия даст разрешение, то с северной стороны от раскопанного фундамента будет вскрыта заасфальтированная проезжая часть, под которой находится половина разрушенного здания.

– Контуры выступающей из-под театра части церкви можно выделить на тротуарной плитке цветным кирпичом, – делится своими мыслями собеседник «АиФ в Молдове» Ион Тентюк. – То же самое можно сделать и с домом митрополита: над раскопанным фундаментом установить конструкцию в виде стеклянного колпака, а контуры той части, что сейчас под асфальтом, тоже выложить цветным кирпичом. Получится единый музейный комплекс: собор и дом митрополита. Здесь – центр города, недалеко пешеходная зона. А если состояние раскопанного подвала не представляет опасности, то в нём можно открыть экспозицию и водить туда туристов.

И руководитель группы археологов Серджиу Мустяцэ говорит, что у них есть много идей по поводу дальнейшей судьбы археологической находки.

– У нас много идей, и мы будем обсуждать их с архитекторами, чтобы определиться, как превратить это место в музей, – говорит С. Мустяцэ. – Претура сектора Рышкановка поддерживает наши планы, она профинансировала работы по раскопке, и, надеюсь, весной мы откроем другую часть здания, которая была сильно разрушена во время ремонта и расширения улицы. Так как у нас не много исторических памятников, думаю, здесь всё-таки будет организован музейный комплекс. Какой – решится уже будущей весной.

А пока, в связи с тем что мы вступаем в зимний период, раскопки до весны будут законсервированы. Из беседы с археологами выяснилось, что местный предприниматель даже предложил им бесплатно установить над территорией раскопок что-то вроде теплицы, чтобы защитить исторический объект от непогоды.

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Как трансильванец трансильванцу

Гавриил Бэнулеску-Бодони ещё в статусе епископа приехал в Кишинёв в конце 1812 года. Ему было необходимо временное жильё, и наиболее удобным по месторасположению оказался дом капитана пограничной стражи Теодора Сабэу. Как и Бэнулеску-Бодони, Сабэу был трансильванцем, и они легко договорились: капитан передал свой дом во временное пользование будущему митрополиту. В те годы эти кварталы были центром города, рядом шумел Ильинский базар. В 10 метрах от дома Теодора Сабэу стояла церковь Святых архангелов Михаила и Гавриила, получившая статус временного кафедрального собора. Близкое расположение собора и резиденции было очень удобным для пожилого почти 70-летнего митрополита. Дом капитана Сабэу, построенный в 1792 году в архитектурном неоклассическом стиле, был одним из немногих каменных зданий в Кишинёве. По тем временам богатый и красивый, с террасой и колоннадой перед фасадом.

О Теодоре Сабэу известно, что он происходил из многодетной и бедной трансильванской семьи. Граница между Австрийской и Османской империями проходила рядом с селом, где жила семья Сабэу. В те годы приграничные сёла военизировались по типу русских казацких станиц. В каждом таком селе обязательно открывалась начальная школа, какую посещал юный Теодор. Похоже, он был умным и смышлёным подростком. Избрав поприще погранстража, он быстро пошёл в гору, овладел венгерским и немецким языками. Известно, что впоследствии он учился в Вене, дослужился до офицерского звания и с годами стал обеспеченным человеком. Кроме здания, которое он уступил Бэнулеску-Бодони, у него, похоже, было ещё несколько домов в Кишинёве, которые он сдавал внаём. Ещё ему принадлежал большой земельный участок вдоль Днестра, а в его ведении, как погранстражника, была граница южнее Сорок.

Будучи состоятельным человеком, он помогал скиту в селе Курки. Капитан упросил Бэнулеску-Бодони придать этому скиту статус монастыря. Многие каменные его здания построены на деньги Теодора Сабэу. За два месяца до смерти бывший погранстраж в монастыре Курки постригся в монахи. Там же он и похоронен.

Олег Таценко