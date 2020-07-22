Режим затянувшейся изоляции

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МИДЕИ о том, кто имеет право пересекать границу РМ в период пандемии

Из-за неутихающей пандемии коронавируса уже больше четырёх месяцев границы Республики Молдова закрыты на замок – нет регулярных авиа, железнодорожных, автобусных рейсов между странами.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало на своём сайте ответы на вопросы, которые в последнее время часто задают граждане РМ, оказавшись в различных ситуациях, связанных с пересечением границы в этот период.

База данных поможет

– Я гражданин РМ, но мои молдавские документы, идентифицирующие личность, просрочены. Позволят ли мне въехать в Молдову на основании действительного паспорта другого государства?

– При предъявлении лицом при въезде в страну молдавского паспорта или удостоверения личности с истекшим сроком действия, представитель Пограничной полиции сверяет по базе данных информацию из документа человека и его принадлежность к гражданству Республики Молдова. Если данные совпадают, обладателю просроченного документа разрешается въезд на территорию нашей страны.

– Если я являюсь гражданином Республики Молдова, но при себе не имею ни одного удостоверяющего личность документа, выданного на территории РМ, могут ли меня пропустить через границу при предъявлении паспорта другого государства?

– Если складывается такая ситуация, при которой на границе с Республикой Молдова человек предъявляет сотруднику Пограничной полиции румынский, болгарский или какого-то другого государства паспорт, но при этом заявляет, что является и обладателем гражданства РМ, не подтверждая это каким-либо удостоверяющим личность молдавским документом, осуществляется проверка по базе данных. Если по информационной системе подтвердится, что предъявитель иностранного паспорта одновременно является и гражданином Молдовы, в этом случае ему будет разрешён въезд на территорию нашей республики как гражданину РМ.

Проезд транзитом через территорию Республики Молдова осуществляется напрямую, без остановки, через несколько коридоров, установленных между пунктами пересечения государственной границы. В случае транзитного проезда гражданин получит документ о маршруте транзита, где будет указано время, отведённое для того, чтобы выехать с территории РМ.

Не всем по прибытии – на самоизоляцию

– Я гражданин Республики Молдова, а моя супруга – обладательница гражданства другой страны и в настоящее время находится на своей родине. Может ли она приехать ко мне в Молдову?

– Да. Членам семьи граждан РМ, проживающим за границей, разрешается въезд в нашу страну, но с условием соблюдения режима самоизоляции на период в 14 дней в определённых местах.

– Я – обладатель молдавского гражданства, но временно нахожусь за пределами страны и хотел бы вернуться домой. Обязан ли я буду соблюдать режим самоизоляции после въезда в страну?

– Да, лица, которые пересекают государственную границу на въезде в Республику Молдова, в обязательном порядке должны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию под личную ответственность, что они будут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней в определённых местах. Но есть и исключения. Освобождены от обязанности самоизолироваться на 14 дней, если нет клинических проявлений респираторных инфекций и жáра, следующие категории граждан:

– автоводители и персонал, который обслуживает транспортные средства, осуществляющие перевозку грузов, экипажи и обслуживающий персонал воздушных судов/кораблей, бригад и обслуживающий персонал железнодорожных составов;

– лица, которые вынуждены отправиться в дорогу по состоянию здоровья или с гуманитарной целью, в том числе и сопровождающий, в зависимости от обстоятельств, при обязательном представлении подтверждающих документов;

– учащиеся/студенты, зачисленные в зарубежные учреждения или учебные заведения, которым предстоит сдать тесты или экзамены по окончании цикла гимназического, лицейского или высшего образования;

– лица, которые путешествуют в профессиональных интересах, что подтверждается визой, видом на жительство или другим документом;

– трансграничные работники;

– члены дипломатических миссий и консульских отделов, аккредитованных в Республике Молдова организаций/международных миссий, как и члены их семей или персонал, который может оказывать гуманитарную помощь;

– лица, пересекающие Республику Молдова транзитом.

– Нахожусь дома на самоизоляции, но мне нужно срочно уехать за границу. Есть у меня такая возможность?

– Нет, это сделать невозможно. До 1 августа 2020 года запрещено покидать территорию РМ гражданам, которые находятся в режиме самоизоляции дома.

– Что случится, если я не буду соблюдать режим самоизоляции дома?

– Нарушение режима самоизоляции на дому послужит основанием для привлечения виновного лица к административной и/или уголовной ответственности.

Транзитный пассажир

– Какие условия установлены для проезда транзитом через территорию Молдовы?

– Проезд транзитом через территорию Республики Молдова осуществляется напрямую, без остановки, через следующие коридоры, установленные между пунктами пересечения государственной границы:

– Джурджулешты – Галац, Джурджулешты – Рени (автомобильный);

– Международный аэропорт Кишинёв (воздушный), Леушены – Албица (автомобильный);

– Международный аэропорт Кишинёв (воздушный), Тудора – Староказачье (автомобильный);

– Международный аэропорт Кишинёв (воздушный), Паланка-Маяки – Удобное (автомобильный).

Эти транзитные коридоры могут быть использованы для проезда в оба направления. В случае транзитного проезда гражданин получит документ о маршруте транзита, где будет указано время, отведённое для того, чтобы выехать с территории РМ.

– Собираюсь приехать в Молдову сухопутным путём. Через какие действующие пункты пересечения государственной границы могу это сделать?

– Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, многие пункты пересечения государственной границы РМ приостановили свою деятельность. Интерактивную карту пунктов пересечения молдавской границы можно найти по адресу: http://www.border.gov.md/index.php/ro/harta-punctelor-de-trecere.

В тему

На границах люди ходят хмуро

Из-за высокого числа инфицированных Молдова значится в списке государств, для которых многие страны не открывают границы.

Так на минувшей неделе Италия продлила меры безопасности из-за неутихающей пандемии COVID-19. По сообщению посольства РМ в Республике Италия, лицам, которые в последние 14 дней находились в нашей стране или проезжали через неё транзитом, до 31 июля запрещён въезд в Италию. В список «заразных» стран, помимо Республики Молдова, включены Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кувейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу и Доминиканская Республика. В Италию не летают самолёты, не ездит наземный транспорт.

С 16 по 31 июля Австрия продлила запрет на авиасообщение. Это касается рейсов из России, Украины, Беларуси, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии. С 16 июля список расширился, и в него попали все страны Западных Балкан, Болгария, Румыния, Молдова и Египет. Иностранные граждане, в том числе и из РМ, могут въехать в Австрию с условием, что у них есть право пребывания в этом государстве на основании визы типа D, выданной Австрией, вида на жительство или пакета документов, необходимых для подачи заявления на право проживания, согласно Закону о полиции по делам иностранцев, Закону о режиме иностранцев или Закону об убежище от 2005 года.

С 15 июля запретила въезд гражданам Молдовы на свою территорию и Венгрия. Это государство ввело новые правила, по которым страны классифицируются по трём категориями, в зависимости от эпидемиологической ситуации – красная, жёлтая и зелёная. Молдова включена в красный список, а это значит, что нашим гражданам запрещён въезд в Венгрию. Однако транзит, перевозка грузов и официальные поездки – исключение из этих правил.

И Минздрав Болгарии издал приказ, который предусматривает продление до 31 июля запрета на въезд на их территорию граждан ряда стран, в том числе и из Республики Молдова. Ограничения распространяются и на транзит через эту страну. Исключение могут сделать для людей, оказавшихся в затруднительной ситуации. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, а заявку можно отправить по электронному адресу sofia@mfa.gov.md.

Подготовила

Любовь

Чегаровская