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Как действующая власть решает вопрос поставки газа

На носу ноябрь, а контракт на поставку природного газа между Республикой Молдова и Российской Федерацией ещё не заключён.

Диктатура неприязни?

Президент М. Санду, вместо того чтобы искать возможность договориться с высшим руководством страны-поставщика, всячески избегает встреч. Она отказалась принять участие 14 октября в онлайн-заседании высшего Евразийского экономического совета наряду с главами государств и правительств стран ЕАЭС. В этой встрече участвовал президент России В. Путин, который обсудил с коллегами по ЕАЭС вопросы борьбы с пандемией и создания единых рынков нефти и газа.

Не посчитала нужным М. Санду принять участие и в заседании Совета президентов Содружества независимых государств, которое прошло 15 октября в формате видеоконференции. Вместо себя она уполномочила принять участие в заседании премьер-министра Н. Гаврилицу. Молдавскому президенту все эти встречи, видимо, не очень интересны. Намного удобней жаловаться европейским кураторам и ходить с протянутой рукой в надежде, что каким-то чудом природный газ к нам в страну поставят.

Сжечь государственный резерв за полтора месяца до наступления зимы и реальной опасности разрушения инфраструктуры централизованного теплоснабжения – это диверсия против страны и народа.

Кто на сухом пайке?

А между тем поставщик голубого топлива «Молдовагаз» объявил режим тревоги и обратился к потребителям с просьбой временно сократить ежедневное потребление природного газа, перейдя на альтернативные источники. Бытовых потребителей попросили выключать индивидуальные системы отопления на время их отсутствия в квартирах/домах; уменьшать мощность газовых приборов ночью, сократить потребление днём; ограничить использование газа для приготовления/разогрева пищи и воды.

Небытовым потребителям рекомендовали организовать производственные циклы предприятий по сменам, а рабочий день сотрудников построить так, чтобы максимально сократить время обогрева помещений; изыскать возможность перехода на альтернативные виды топлива и ряд других условий.

Многим пользователям соцсетей не понравилось, что поставщик газа попросил бытовых потребителей ограничить использование природного газа даже для приготовления/разогрева пищи и воды. Его обращение подвергли жёсткой критике.

В ответ на возмущение граждан глава административного совета АО «Молдовагаз» Вадим Чебан посредством поста на своей странице в Фейсбуке обратился к потребителям и призвал их не драматизировать ситуацию. Он считает, что нет ничего сложного или предосудительного в обращении к гражданам с просьбой экономить. Директор компании задаётся вопросами: почему же не снижать температуру газовых котлов, когда дома никого нет, или ночью, когда все спят под тёплыми одеялами; для чего постоянно доводить до кипения полный чайник воды, если речь идёт о приготовлении всего лишь одной чашки чая, отвара или кофе?

«Молдовагаз» является наименее заинтересованной стороной в снижении объёмов потребления газа, уж поверьте. Но в сложившихся обстоятельствах мы ещё раз призываем более рационально использовать этот энергоресурс. Не прекратить, не отказаться, а именно оптимизировать», – написал глава АО «Молдовагаз».

Против кого диверсия?

Свою порцию критики получило и правительство РМ, которое распорядилось выделить из госрезерва мазут столичному поставщику тепла «Термоэлектрика», чтобы сэкономить на газе. А между тем имеющихся запасов мазута хватит примерно на месяц.

Экс-премьер-министр Ион Кику раскритиковал это решение правительства, обвинив его в некомпетентности.

– Сжечь государственный резерв за полтора месяца до наступления зимы и реальной опасности разрушения инфраструктуры централизованного теплоснабжения – это диверсия против страны и народа, – считает И. Кику. Он убеждён, что некомпетентность этого правительства будет иметь серьёзные последствия для Молдовы.

Анастасия Погодина