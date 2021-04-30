Режим свободного передвижения через Приднестровье продлён до 11 мая

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Напомним, что ранее было принято решение о том, что с 30 апреля по 10 мая включительно будет возвращён стандартный режим перемещения через приднестровские пункты – в обоих направлениях без согласования с Оперштабом.

Накануне было принято решение продлить срок действия стандартного пропускного режима до 11 мая включительно. Так, в указанный период уведомлять кризисные центры о своих передвижениях гражданам нет необходимости. Справки о ПЦР-тестировании на пунктах пропуска требовать не будут. Двухнедельная самоизоляция по прибытии в Приднестровье никому не грозит. Нужно всего лишь иметь при себе паспорта и соблюдать масочный режим.

Важное условие – вернуться необходимо 11 мая не позднее 24:00. Именно в это время в действие вновь вступают карантинные меры.

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