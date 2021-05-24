Режим свободного передвижения через Приднестровье продлён до 1 июля

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Уведомлять кризисные центры о своих передвижениях гражданам нет необходимости. Справки о ПЦР-тестировании на пунктах пропуска требовать не будут. Двухнедельная самоизоляция по прибытии в Приднестровье никому не грозит.



– Учитывая, что показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, считаю возможным продлить на месяц действие нормы, предполагающей допандемийный режим пересечения. Дальнейшие решения будут зависеть от развития COVID-ситуации, – написал лидер Приднестровья Вадим Красносельский в телеграм-канале.

Напомним, что ранее стандартный режим перемещения через приднестровские пункты был продлён до 1 июня.

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