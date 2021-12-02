Режим Санду – точная копия режима Плахотнюка: заявление ПСРМ

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Партия социалистов Республики Молдова с тревогой отмечает, что режим Майи Санду активно идёт по пути захвата государства по образцу гнусного режима Владимира Плахотнюка. Именно в таком смысле следует рассматривать преступное решение, принятое вчера ночью Центральной избирательной комиссией, подвластной правящему режиму, которая аннулировала всенародное голосование жителей Бельц по прямому указанию Санду. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

– Несмотря на то, что партия “Шор” является нашим политическим конкурентом, мы считаем, что произошедшее в отношении кандидата, исключённого из избирательной гонки, является незаконным и преступным со стороны режима, который использовал в групповых интересах государственные институты, такие как Служба информации и безопасности, Министерство внутренних дел, а также Центральная избирательная комиссия. Режим Плахотнюка поступил точно так же в отношении других избирательных конкурентов, которых он незаконно снял с предвыборной гонки или даже аннулировал результаты выборов. Фактически режим не придумал ничего лучше, чем аннулировать голосование и проигнорировать выбор почти 48% избирателей, участвовавших в первом туре новых выборов примара муниципия Бельцы, – отмечается в декларации.

ПСРМ неоднократно обращала внимание на то, что режим Санду захватывает государственные институты, в том числе те, которые по закону должны быть независимыми. Так они подчинили прокуратуру, судебные органы и спецслужбы. Все они были превращены, как и во времена Плахотнюка, в орудия борьбы с политическими оппонентами вопреки своей конституционной миссии. Фактически многие злоупотребления со стороны этих институтов совершаются теми же людьми, которые служили олигарху Плахотнюку, а теперь находятся на службе у действующего антидемократического режима.

– Мы призываем дипломатические миссии, аккредитованные в Кишинёве, обратить внимание на отклонение от принципов и норм верховенства закона. В противном случае в этой части Европы сформируется авторитарный режим, который будет постоянно нарушать принципы демократии и игнорировать закон, – заключается в заявлении Партии социалистов.

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