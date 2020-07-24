Режим самоизоляции по приезде в Молдову пока остается в силе

Режим самоизоляции по приезде в Молдову пока остается в силе

Ситуация с коронавирусом в нашей стране и в соседних государствах, а также в тех странах, из которых чаще всего прибывают молдаване, пока не позволяет отменить данную меру, пояснил на брифинге для прессы Ион Кику. 

Премьер отметил, что 14-дневный режим самоизоляции по приезде в Молдову останется в силе как минимум до 7 августа, после чего, в зависимости от развития ситуации, данное ограничение будет или отменено, или продлено.

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