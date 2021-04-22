Режим ЧС и карантин в Украине продлили до 30 июня

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Правительство Украины продлевает режим ЧС, а также карантинные меры до 30 июня. Об этом заявил в среду премьер страны Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров.

– Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии, – сказал он.

В соответствии с ранее принятым решением действие общего карантина и режима ЧС истекало 30 апреля. Шмыгаль сообщил, что в настоящее время в стране ситуация с пандемией стабилизируется как с точки зрения роста числа новых заболевших, так и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему Украины, передаёт tass.ru.

– Однако это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляньям, вечеринкам, скоплению людей. Мы должны оставаться осмотрительными и осторожными, – подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что особенно такую осмотрительность следует продемонстрировать в дни майских праздников, во время Пасхи. В эти дни граждан призывают оставаться дома.

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