Режим чрезвычайного положения в Молдове хотят продлить ещё на 60 дней

Режим чрезвычайного положения в Молдове хотят продлить ещё на 60 дней

Комиссия по чрезвычайным ситуациям предлагает продлить режим чрезвычайного положения в Молдове ещё на 60 дней. Предложение должно быть одобрено правительством, а затем и парламентом. 

Согласно отчёту комиссии, режим ЧП предлагается продлить ещё на 60 дней из-за сохраняющихся рисков и угроз в адрес энергетической и национальной безопасности Молдовы.

Напомним, режим чрезвычайного положения в РМ действует с 24 февраля 2022 года.

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