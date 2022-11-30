Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлён до 31 декабря

Режим чрезвычайного экономического положения в Приднестровье продлён до 31 декабря

В Приднестровье ещё на 30 дней продлён режим чрезвычайного экономического положения. 

– Действительно, ситуация пока не стабилизировалась. Реальный сектор экономики страдает, страдает бюджет, остановлены предприятия, – отметил глава законодательного органа Приднестровья Александр Коршунов.

Таким образом, режим чрезвычайного экономического положения будет действовать в Приднестровье до 31 декабря 2022 года, передаёт novostipmr.com.

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