Режим ЧП в области общественного здоровья продлевается до 15 июля. Какие ограничения остаются в силе

Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.
Таким образом, до указанной даты остаются в силе следующие ограничения:
- Запрещено нахождение в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах и так далее) группами более трех человек;
- Запрещено нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без крайней на то надобности;
- Запрещено пребывание на игровых, спортивных площадках и в развлекательных зонах;
- Запрещена деятельность центров реабилитации, в том числе санаториев;
- Запрещен образовательный процесс как в государственных, так и в частных заведениях;
- Запрещена деятельность детских лагерей;
- Запрещена организация культурно-спортивных мероприятий, за исключением разрешенных более ранними постановлениями комиссии;
- Запрещена деятельность ночных клубов;
- Запрещена организация церемоний (свадьбы, крестины, празднование дня рождения, поминки) в любых заведениях – государственных или частных.
В то же время с 1 июля возобновляются все виды экономической деятельности за исключением прописанных выше исключений, при строгом соблюдении антикоронавирусных правил.
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