Режим ЧП в области общественного здоровья продлевается до 15 июля. Какие ограничения остаются в силе

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Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Таким образом, до указанной даты остаются в силе следующие ограничения:

Запрещено нахождение в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах и так далее) группами более трех человек; Запрещено нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без крайней на то надобности; Запрещено пребывание на игровых, спортивных площадках и в развлекательных зонах; Запрещена деятельность центров реабилитации, в том числе санаториев; Запрещен образовательный процесс как в государственных, так и в частных заведениях; Запрещена деятельность детских лагерей; Запрещена организация культурно-спортивных мероприятий, за исключением разрешенных более ранними постановлениями комиссии; Запрещена деятельность ночных клубов; Запрещена организация церемоний (свадьбы, крестины, празднование дня рождения, поминки) в любых заведениях – государственных или частных.

В то же время с 1 июля возобновляются все виды экономической деятельности за исключением прописанных выше исключений, при строгом соблюдении антикоронавирусных правил.

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