Режим ЧП в области общественного здоровья продлевается до 15 июля. Какие ограничения остаются в силе

Режим ЧП в области общественного здоровья продлевается до 15 июля. Какие ограничения остаются в силе

Соответствующее решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. 

Таким образом, до указанной даты остаются в силе следующие ограничения:

  1. Запрещено нахождение в общественных местах (лесах, парках, на аллеях, пляжах и так далее) группами более трех человек;
  2. Запрещено нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без крайней на то надобности;
  3. Запрещено пребывание на игровых, спортивных площадках и в развлекательных зонах;
  4. Запрещена деятельность центров реабилитации, в том числе санаториев;
  5. Запрещен образовательный процесс как в государственных, так и в частных заведениях;
  6. Запрещена деятельность детских лагерей;
  7. Запрещена организация культурно-спортивных мероприятий, за исключением разрешенных более ранними постановлениями комиссии;
  8. Запрещена деятельность ночных клубов;
  9. Запрещена организация церемоний (свадьбы, крестины, празднование дня рождения, поминки) в любых заведениях – государственных или частных.

В то же время с 1 июля возобновляются все виды экономической деятельности за исключением прописанных выше исключений, при строгом соблюдении антикоронавирусных правил. 

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