Режим ЧП в Молдове продлён до 30 сентября. Какие ограничения отменены

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью продлила до 30 сентября режим ЧП в области здравоохранения. Действовавшие ранее ограничения остаются в силе, за рядом исключений. В частности, был отменён запрет на проведение свадеб и крестин. Теперь их можно организовывать, но с участием не более 50 человек и при строгом соблюдении правил.

Также разрешено проведение собраний – число их участников тоже не должно превышать 50.

Граждане РМ, которые возвращаются в страну из государств «зелёной зоны», но пересекают по пути «красные» страны, должны будут заполнить эпидемиологическую карту и находиться 14 дней на самоизоляции. Также был отменён запрет покидать территорию РМ тем, кто находится на самоизоляции.

Комиссия также установила механизм взаимодействия местных избирательных органов со структурами здравоохранения в контексте предстоящих выборов. Члены НЧКОЗ призвали воздержаться от открытия участков в зданиях образовательных учреждений.

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