Режим ЧП в Молдове продлевается до 15 апреля, вводятся новые ограничения: полный список

Режим ЧП в Молдове продлевается до 15 апреля, вводятся новые ограничения: полный список

Режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в Молдове продлевается до 15 апреля. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по здравоохранению. 

Учитывая растущее число случаев коронавируса, вводятся новые ограничения:

С 17 февраля торговые центры по выходным работать не будут, а рынки, за исключением сельскохозяйственных, будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам;

Максимальное число приглашенных на праздничные мероприятия, проводимые в заведениях общественного питания, сокращается с 50 человек до 20;

В транспорте (муниципальном, районном и межрайонном) разрешено заполнять только 50% мест;

Экономические агенты, осуществляющие деятельность в закрытых помещениях, должны следовать нормативу 1 посетитель/4 квадратных метра свободной площади, без учёта торгового оборудования;

Сотрудники государственных учреждений будут работать с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30. В зависимости от развития ситуации график может быть пересмотрен. 

Деятельность кинотеатров, дискотек и ночных клубов по-прежнему запрещена. Образовательный процесс пока остаётся без изменений, однако если ситуация будет ухудшаться, может быть рассмотрен возврат к онлайн-обучению.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md