Режим ЧП в Молдове продлевается до 15 апреля, вводятся новые ограничения: полный список

Режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья в Молдове продлевается до 15 апреля. Соответствующее решение сегодня приняла Национальная чрезвычайная комиссия по здравоохранению.
Учитывая растущее число случаев коронавируса, вводятся новые ограничения:
С 17 февраля торговые центры по выходным работать не будут, а рынки, за исключением сельскохозяйственных, будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам;
Максимальное число приглашенных на праздничные мероприятия, проводимые в заведениях общественного питания, сокращается с 50 человек до 20;
В транспорте (муниципальном, районном и межрайонном) разрешено заполнять только 50% мест;
Экономические агенты, осуществляющие деятельность в закрытых помещениях, должны следовать нормативу 1 посетитель/4 квадратных метра свободной площади, без учёта торгового оборудования;
Сотрудники государственных учреждений будут работать с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30. В зависимости от развития ситуации график может быть пересмотрен.
Деятельность кинотеатров, дискотек и ночных клубов по-прежнему запрещена. Образовательный процесс пока остаётся без изменений, однако если ситуация будет ухудшаться, может быть рассмотрен возврат к онлайн-обучению.
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