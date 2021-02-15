Режим ЧП в Молдове продлевается до 15 апреля, вводятся новые ограничения: полный список

С 17 февраля торговые центры по выходным работать не будут, а рынки, за исключением сельскохозяйственных, будут открыты только по вторникам, четвергам и субботам;

Максимальное число приглашенных на праздничные мероприятия, проводимые в заведениях общественного питания, сокращается с 50 человек до 20;

В транспорте (муниципальном, районном и межрайонном) разрешено заполнять только 50% мест;

Экономические агенты, осуществляющие деятельность в закрытых помещениях, должны следовать нормативу 1 посетитель/4 квадратных метра свободной площади, без учёта торгового оборудования;

Сотрудники государственных учреждений будут работать с 07.30 до 16.00 с обеденным перерывом с 12.00 до 12.30. В зависимости от развития ситуации график может быть пересмотрен.