Режим ЧП в Молдове может быть продлён

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Правительство может попросить продлить чрезвычайное положение из-за сохраняющихся рисков для национальной и энергетической безопасности в контексте ситуации в Украине. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в рамках передачи на Vocea Basarabiei.

Гаврилица подчеркнула, что правительство использует этот инструмент «очень разумно». На вопрос, когда закончится чрезвычайное положение, премьер ответила, что Республика Молдова продолжает сталкиваться с серьёзными рисками для безопасности, пишет deschide.md.

Когда закончится чрезвычайное положение? Когда не будет условий для продления режима ЧС, когда не будет рисков из-за военных действий, рисков в энергетической сфере, — сказала премьер.

Гаврилица уточнила, что в нынешних условиях риска правительство должно срочно вмешаться.

Мы продолжаем сталкиваться с рисками в связи с военными действиями… Мы находимся в сложной ситуации с точки зрения энергетики… Именно поэтому по-прежнему существуют риски, которые требуют быстрого и срочного вмешательства правительства, – сказала Гаврилица.

Она заверила, что чрезвычайное положение используется “разумно, когда есть предпосылки”, а все решения прозрачны. Вдобавок она подчеркнула, что внимание властей приковано к главному – евроинтеграции.

Напомним, парламент продлил чрезвычайное положениев РМ с 6 декабря 2022 года на 60 дней.

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