Режим ЧП в Молдове будет продлён ещё на 60 дней

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Режим чрезвычайного положения в Молдове, введённый из-за событий на Украине, будет продлён на 60 дней. С таким предложением выступила комиссия по чрезвычайным ситуациям, проект был включён в повестку сегодняшнего заседания правительства.

После его утверждения кабмином Наталья Гаврилица обратится к парламенту с просьбой поддержать продление ЧП. Вероятнее всего, это произойдёт на завтрашнем заседании законодательного органа. Фракция БКС уже заявила, что не проголосует за продление режима.

Чрезвычайное положение в Молдове из-за событий на Украине изначально было введено 24 февраля сроком на 60 дней – до 24 апреля.

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