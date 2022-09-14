Резервисты Вооруженных сил примут участие в военных учениях

Резервисты Вооруженных сил примут участие в военных учениях

Резервисты Вооруженных сил примут участие в учениях в учебных центрах Национальной армии с 19 по 23 сентября.

По сообщению Минобороны, цель учений — проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии. На тренировках они изучат воинские уставы и примут участие в стрельбах. С этой целью Военные центры или Военно-административные отделы разослали участникам приказы о вызовах на учения, передает moldpres.md.

Минобороны напоминает, что подготовка резервистов организуется ежегодно и осуществляется в соответствии с Законом о резерве Вооруженных Сил и планом подготовки резервистов.

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