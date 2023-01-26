Ревность затуманила разум: мужчина получил срок за покушение на убийство

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Чимишлийский суд вынес приговор 28-летнему мужчине. Он был признан виновным в покушении на убийство и бытовом насилии и приговорён к 8 годам лишения свободы.

Летом прошлого года обвиняемый, находясь в доме 43-летнего соседа и будучи в нетрезвом состоянии, приревновал к сельчанину свою сожительницу. Из ревности гость избил хозяина дома, а позже на улице ударил его лопатой по голове. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом бессознательном состоянии.

Гражданин также угрожал смертью своей сожительнице и ударил женщину острым предметом в область ключицы. Мужчина сознался в содеянном, рассмотрение дела проходило в упрощённом порядке.

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