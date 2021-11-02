Ревность затмила разум: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убийства (ВИДЕО)

Ревность затмила разум: мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убийства (ВИДЕО)

39-летний житель Криулянского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности ударил кухонным ножом 57-летнего соседа.

Нападавший скрылся с места преступления. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, на данный момент его жизнь вне опасности.

Полиция задержала подозреваемого, он признался в содеянном и сослался на то, что был пьян. Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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