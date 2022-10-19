Ревность довела до преступления: жительница Приднестровья убила жену брата

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В Каменском районе было обнаружено тело женщины. Эксперты насчитали на убитой более двадцати ударов ножом. Но этому предшествовала целая история.

В Каменский РОВД пришёл житель села Рашково. Мужчина рассказал: пропала его сожительница. Накануне большой компанией отдыхали на берегу Днестра. Когда выпивка закончилась, он с приятелем отправился за добавкой. Вернулся – сожительницы у реки не было. Искал самостоятельно несколько дней, но тщетно. После обратился к правоохранителям.

На поиски пропавшей 34-летней женщины были брошены все силы правоохранителей. В то, что женщина просто ушла, возможно, после ссоры, не верили – у неё осталась 12-летняя дочка. Потому органы правопорядка предположили, что с пропавшей, с большой долей вероятности, произошло несчастье.

Зона поиска была обширной. Нужно было прочесать берег реки, топи и овраги, заброшенные дома и колодцы. Параллельно отрабатывали подозреваемых. Одним из первых в списки попал сожитель женщины. Но от версии быстро отказались – у мужчины было алиби. Тогда стали изучать окружение женщины. В разговоре с правоохранителями 12-летняя дочка без вести пропавшей сказала, что видела, как тем вечером мама разговаривала с родной сестрой отчима.

– Со слов сестры, она приревновала своего гражданского мужа к сожительнице брата. Поэтому вечером решила с разлучницей поговорить, попытаться вразумить её. Мол, сама только родила ребёнка, не хочет расставаться с его отцом и воспитывать сына одна. Но дальше разговора дело не пошло. И женщина ушла с малышом домой, – рассказал начальник криминальной милиции Каменского РОВД Александр Урсул.

Тело пропавшей было вскоре обнаружено. Вызвали на место следственно-оперативную группу. Эксперт насчитал больше двадцати ударов ножом на теле. Оно пролежало 11 дней в зарослях, а на улице было достаточно жарко.

К этому моменту оперативники практически были уверены, что убийство – дело рук сестры сожителя. Но подозреваемая была непреклонна. Отрицала всё. Тогда было принято решение привлекать сотрудников Департамента судебных экспертиз. Показания женщины были проверены с помощью полиграфа. В моменты, когда специалист задавал определённые вопросы, датчик показывал реакцию организма женщины. Параллельно правоохранители проводили обыск в доме подозреваемой. Эксперту удалось обнаружить мельчайшие частицы крови в ванной, на стенах и флаконе с шампунем, а на заднем дворе в куче пепла – фрагменты одежды, в которой подозреваемая была в тот злополучный вечер. Под давлением улик женщина призналась во всём и рассказала, как избавилась от соперницы.

– У подозреваемой в «кенгуру» впереди был ребёнок. Она нанесла противнице ножом два удара с малышом на себе. Когда потерпевшая упала, подозреваемая сняла с себя «кенгуру», положила сына на обочину, взяла нож и продолжила наносить удары. Они были хаотичные: и прямые, и наотмашь. Потом выбросила у столба орудие убийства, поволокла тело вниз по дороге и спрятала в зарослях, – рассказал Александр Урсул.

После женщина пыталась выбросить нож в Днестр, но не добросила до воды. Подняла его из болота, забрала ребёнка и пошла в противоположную сторону, в лес. Там, в куче мусора, спрятала орудие преступления, предварительно замотав его в полиэтиленовый пакет. Свою окровавленную одежду и обувь сожгла за домом.

Сейчас 32-летняя женщина арестована, следствие продолжается. Ей уже предъявлено обвинение. В один момент подозреваемая оставила двоих детей без матери: 12-летняя дочка убитой теперь живёт у родных мамы; маленький сын подозреваемой – с отцом. Своего восьмимесячного ребёнка женщина увидит нескоро. Ей грозит до двадцати лет тюрьмы.

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