Ревнивый муж ранил супругу: мужчине грозит тюремный срок

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О 46-летней пациентке с ножевым ранением врачи скорой помощи сообщили в милицию. Оказалось, телесные повреждения женщине нанёс 49-летний муж.

Правоохранители выяснили, что вечером 11 октября между супругами разгорелся конфликт на почве ревности. Мужчина схватил нож и накинулся на жену, нанеся ей ранение в грудную клетку. Женщина выбежала из дома и упала.

Ревнивый супруг направился к проживающей по соседству родственнице пострадавшей и рассказал, что зарезал жену. Женщина позвонила в “скорую”, а до прибытия врачей попыталась оказать потерпевшей первую помощь.

Раненую госпитализировали в реанимационное отделение, пишет mvdpmr.org. Состояние пациентки стабильное.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

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