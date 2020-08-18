Драма на почве ревности: женщина получила ожоги по собственной неосторожности, а обвинила сожителя, с которым поссорилась

Драма на почве ревности: женщина получила ожоги по собственной неосторожности, а обвинила сожителя, с которым поссорилась

В милицию Тирасполя поступило сообщение из травмпункта. Врачи рассказали, что к ним поступила женщина с ожогами около 60% тела.

Потерпевшая, 46-летняя жительница села Суклея, поведала, что возлюбленный облил её горючим и поджёг. Однако в ходе разбирательства слова сельчанки не подтвердились.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, драма разыгралась на территории частного дома. Женщина и 38-летний сожитель жарили шашлыки, выпивали. В какой-то момент между ними завязалась ссора на почве ревности. Женщина не заметила, как подошла близко к мангалу: на ней загорелось платье. Потушить его смогли собственными силами, однако сельчанка получила серьёзные ожоги.

Не сумев простить возлюбленного, женщина решила отомстить, свалив вину за случившееся на него. Разбирательство продолжается.

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