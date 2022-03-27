Ревматолог рассказал о влиянии погоды на суставы

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Суставы могут начать болеть из-за изменения погоды на фоне обострения ревматических заболеваний. Об этом рассказал главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев.

– Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания. Речь идёт о ревматических болезнях, таких как остеоартроз. Действительно, для этих болезней характерна так называемая сезонность. То есть, развитие ухудшения в те периоды, когда погода меняется, меняется температура, влажность и так далее. Если вдруг нет никакого заболевания, а весной заболят суставы, лучше обратиться к врачу. Это может говорить о начале любой болезни, — посоветовал Каратеев.

Также он призвал обращать внимание на суставы тех, кто переболел коронавирусом, пишет ura.news.

– Такие боли входят в перечень симптомов, которые возникают при постковидном синдроме. К сожалению, COVID-19, как и другая инфекция, может индуцировать развитие хронических болезней, поэтому не стоит терпеть, — отметил врач.

Ревматолог призвал срочно обращаться к врачу при стойкой боли.

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