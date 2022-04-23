Ревматолог рассказал, как снять боль в суставах

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Выбор метода лечения при боли в суставах зависит от стадии и характера болезни, рассказал главный внештатный ревматолог Минздрава России Евгений Насонов.

По его словам, в первую очередь важно разобраться в причине боли. Это может быть острое воспаление сустава или хроническое. При остром воспалении нужен холод: он поможет сузить сосуды, а значит, уменьшить приток крови к поражённому суставу. Насонов пояснил, что такой метод успокоит медиаторы воспаления, которые вызывают боль, пишет mir24.tv.

При хроническом воспалении, наоборот, эффективны тепловые процедуры. В этом случае следует использовать разогревающие мази, компрессы и сухое тепло. Также хорошо делать массаж и прикладывать грелки. Когда боль утихнет, врач советует поработать с этим суставом – разрабатывать его во всех направлениях сводного движения. Такие манипуляции помогут вернуть суставу подвижность.

Специалист напомнил, что для сохранения суставов обязательно нужно следить за своим весом, поскольку каждый лишний килограмм даёт нагрузку. Он подчеркнул, что снижение массы тела всего на 10% даёт эффект, который сопоставим с приёмом сильных обезболивающих препаратов.

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