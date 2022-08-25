Ревенко: Авторы ложных сообщений о бомбах хотят вызвать страх у общества

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Цель ложных сообщений о бомбах – создать панику, вызвать страх в обществе и проверить возможности государственных учреждений. Об этом говорит министр внутренних дел Анна Ревенко. По её словам, в ближайшее время Высшему совету безопасности будет предложена новая модель вмешательства в случае предупреждений о минировании. Новый механизм направлен как на обеспечение безопасности граждан, так и на недопущение срыва деятельности учреждений.

Министр внутренних дел отмечает, что количество ложных предупреждений о заложенных бомбах в этом году тревожно возросло. По словам Анны Ревенко, группы вмешательства уже изменили свои стратегии, чтобы как можно меньше нарушать деятельность якобы заминированных объектов.

– Мы классифицируем эти ложные предупреждения о бомбах как нетипичные угрозы, гибридные угрозы. За 12 месяцев 2021 года у нас было 25 ложных тревог, а в этом году только за первое полугодие уже 245 вмешательств, что означает много работы для большей части команды. Для нас важно оперативно вмешаться. Сейчас мы стали лучше реагировать. На данный момент мы работаем над новым механизмом, который будет предложен секретариату Высшего совета безопасности, он находится в процессе разработки и создаётся по образцу других стран. Этот механизм должен обеспечить безопасность гражданина, а также успешную функциональность государственных институтов или учреждений экономической сферы. В то же время проводятся следственные действия, – сообщила Анна Ревенко в эфире передачи на радиостанции.

Министр внутренних дел говорит, что задача выявления авторов ложных предупреждений является сложной, если учесть, что уведомления поступают по электронной почте. Благодаря технической экспертизе Европола удалось установить адреса электронной почты некоторых телефонных террористов.

– Цель – вселить страх в общество, вызвать дестабилизацию, разжечь ненависть и недоверие, потому что в таких условиях тем, у кого нет добрых намерений по отношению к Республике Молдова, гораздо легче достичь других задач. Большинство ложных предупреждений рассылается в электронном виде в форме текстовых сообщений. Мы работаем с международными организациями. Первая организация, с которой мы связались с первого дня, – это Европол, потому что у них есть передовые технологические лаборатории, позволяющие гораздо быстрее проводить техническую экспертизу, устанавливать IP-адреса, откуда поступают эти оповещения. Места определены, но пока рано говорить, кто стоит за этими сообщениями и каковы их намерения. Это иностранные юрисдикции, но делать чёрно-белые выводы преждевременно, – добавила Анна Ревенко.

Для пресечения явления ложных сообщений о минировании Министерство внутренних дел ужесточило наказания за данные незаконные действия. Если до сих пор ложное оповещение о якобы заложенном взрывном устройстве наказывалось штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет, то в соответствии с поправками в Уголовный кодекс теперь санкция составляет от 2 до 5 лет лишения свободы, а потолок штрафов увеличен до 150 тысяч леев, сообщает ipn.md.

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