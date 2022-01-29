Республиканский совет ПСРМ утвердил состав Исполнительного комитета – коллегиального руководящего органа партии

0

Республиканский совет ПСРМ собрался сегодня на заседание. Члены Совета проанализировали общественно-политическую ситуацию в стране и выразили глубокую обеспокоенность многочисленными кризисами, которые переживает Республика Молдова.

⁃ Стремительное обнищание населения – главный итог года президентства Майи Санду и более полугода правления нынешнего режима, захватившего всю власть в государстве. Энергетический кризис, приведший к удвоению, а то и утроению счетов конечных потребителей природного газа и значительному увеличению счетов за тепло, а также удорожанию угля, дров, – является серьезным ударом правящего режима по населению. Ежедневные скачки цен на бензин и дизтопливо превратились в настоящий «фильм ужасов» для наших граждан, которые со страхом ждут завтрашнего дня. Рост цен на все товары, включая предметы первой необходимости, хлеб и молочные продукты, достиг уровня, которого Молдова не видела с 90-х годов прошлого века, – констатировали социалисты.

Выступавшие на заседании Республиканского совета подчеркнули, что нынешняя безответственная власть упустила контроль пандемического кризиса, зарегистрировав самый высокий уровень заболеваемости за последние два года. Действующее правление показывает всей стране, что оно способно «эффективно руководить» только в Facebook-е, а на самом деле это самое катастрофическое руководство Республики Молдова с момента обретения ею независимости.

В соответствии с решением 17-го съезда партии, Республиканский совет избрал состав Исполнительного комитета. Согласно новому Уставу, Исполнительный комитет является коллегиальным руководящим органом партии сроком на 4 года. В состав нового руководящего органа ПСРМ вошли: Влад Батрынча, Ольга Чеботарь, Григоре Новак, Адела Рэйляну, Максим Лебединский.

Исполнительный комитет избрал Влада Батрынчу Исполнительным секретарем ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.